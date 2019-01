L’intervento sulle strade di La Maddalena

Prosegue la massa in sicurezza delle strade di La Maddalena. L’amministrazione comunale, infatti, ha deciso di investire 200 mila euro per la sostituzione dei vecchi guard rail e l’installazione di nuovi in tratti stradali che attualmente ne sono privi. L’intenzione è quelle di coniugare l’esigenza della sicurezza con il decoro, valorizzando con l’utilizzo di materiali di pregio un territorio sempre più votato al turismo.

“Si tratta di un’azione che, per la prima volta, vedrà interessata l’intera rete stradale di competenza comunale tra La Maddalena e Caprera – spiega il consigliere delegato alla Viabilità Gianni Nieddu -. Partendo da Tegge Padule, via Terralugiana e Chiusedda, passando, poi, per via Ammiraglio Mirabello e dalla Ricciolina, dal ponte di Caprera, sino a Punta Rossa, verranno posizionate due differenti tipologie di guard rail, una per la Maddalena ed una per l’isola di Caprera, così da caratterizzare entrambi i territori”.

