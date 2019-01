Calcio, il Rudalza è campione d’inverno

Il successo a Orune consente l’allungo in vetta al Rudalza.

Il Rudalza è campione d’inverno del campionato di Terza Categoria. Il titolo seppur platonico rende merito alla formazione allenata da Gigi Paddeu, autentica dominatrice della prima metà della stagione. L’ultima impresa dei “cinghiali” ha avuto come palcoscenico il difficile campo dell’Orunese sconfitta per 3 reti a 1 al termine di un match giocato con un freddo intenso davanti a spalti gremiti. I biancoverdi prendono subito in mano le redini dell’incontro sfiorando più volte la marcatura con le conclusioni di Pau, Scano e Addis. Alla mezz’ora proprio il bomber Luca Addis (nella foto) sblocca la situazione mettendo la gara dei rudalzini in discesa.

Minimo vantaggio che arriva sino all’intervallo. Al ritorno in campo i padroni di casa provano a spingere sull’acceleratore senza tuttavia creare grossi problemi alla retroguardia olbiese. Il Rudalza è sempre pronto a ripartire pericolosamente in contropiede e al 32′ coglie il raddoppio garzie ad uno splendido calcio di punizione battuto da Viglione. Al 40′ Manchia arrotonda il punteggio dal dischetto. I locali accorcano le distanze all’ultimo secondo su azione d’angolo. Il successo issa il Rudalza a quota 18 con quattro punti di margine sulla più immediata inseguitrice Erula (che ha riposato). Al terzo posto la Valle del Lerno reduce dal pari interno nel derbissimo con l’Azzanì disputato a Padru (1 a 1 il finale).

Nel prossimo fine settimana il torneo osserverà un turno di riposo. Le danze riprenderanno il 2 febbraio quando il Rudalza farà visita alla Valle del Lerno per una sfida che potrà dire molto sul proseguo del campionato. I ragazzi di Paddeu si godono il primato, ma stanno con i piedi per terra, consapevoli delle insidie che troveranno nella fase discendente. Il progetto rudalzino non può comunque che essere positivo. Un gruppo di atleti che fanno spogliatoio e che quando indossano la maglia biancoverde danno tutto quello che hanno dentro per portare in alto il nome del borgo olbiese.

(Visited 140 times, 140 visits today)