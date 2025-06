Terrore sulla Olbia-Tempio: giovane seguita e minacciata

Giovane seguita e minacciata sulla strada Olbia-Tempio.

Momenti di puro terrore lungo la strada provinciale Olbia-Tempio, dove una giovane donna ha vissuto un’aggressione al rientro da una giornata trascorsa a Olbia in compagnia di un’amica. Erano le 18:50 circa quando, nei pressi del bivio per la diga del Liscia, un pick-up bianco con due uomini a bordo ha cominciato a seguirla in modo minaccioso, avvicinandosi pericolosamente alla sua auto.

Secondo quanto denunciato dalla vittima, il veicolo ha prima tallonato l’auto, poi si è affiancato nella corsia di sorpasso. I due uomini, a quel punto, avrebbero iniziato a urlare e a rivolgerle pesanti minacce, per poi superarla e bloccarle la strada, piazzandosi di traverso in mezzo alle due carreggiate.

I due individui sarebbero quindi scesi dal mezzo: uno, descritto come robusto, di statura elevata, con capelli scuri e un’età apparente di 50-55 anni; l’altro, più esile e di bassa statura, con i capelli bianchi. Uno dei due avrebbe impugnato un oggetto simile a una roncola, intimandole con gesti violenti di uscire dall’abitacolo. La giovane, paralizzata dalla paura, è riuscita a non cedere e a evitare conseguenze peggiori.

Dopo la fuga, la vittima ha sporto immediata denuncia contro ignoti. Le Forze dell’Ordine, intanto, stanno acquisendo e analizzando le immagini registrate dalle telecamere presenti nella zona, nella speranza di risalire al veicolo e ai responsabili di quello che appare come un tentato assalto stradale.

L’appello della giovane è stato diffuso anche sui social, dove ha chiesto la massima condivisione del racconto. Chiunque abbia notato il pick-up o possa fornire anche il più piccolo dettaglio è invitato a farsi avanti. In casi come questi, ogni informazione può fare la differenza.

