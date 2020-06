L’incidente a La Maddalena.

Un incidente stradale si è verificato, verso le 19, in via Cala Chiesa, nella zona Guardioli di La Maddalena. Per cause ancora in corso d’accertamento un’auto è finita contro una moto.

Ad avere la peggio il centauro, che soccorso dall’ambulanza del 118 è stato trasportato nel punto di primo intervento presente sull’isoala. Ha riportato alcune escoriazioni ed un trauma ad una gamba. La locale squadra dei vigili del fuoco è stata inviata dalla sala operativa e si è occupata della messa in sicurezza dei mezzi.

