La Capitaneria ha rintracciato l’influencer che ha violato la Spiaggia rosa

Ha filmato il suo sbarco con passeggiata sulla Spiaggia rosa, ma l’influencer è stata rintracciata a Dubai dalla capitaneria di La Maddalena. Da 25 anni quell’angolo di paradiso nell’isola di Budelli è tutelato. Non solo non si può passeggiare sulla spiaggia di Cala di Roto, ma non ci si può neanche fermare davanti in barca. Nonostante i divieti vengono quotidianamente documentati sbarchi clandestini. L’ultimo è quello di una turista brasiliana che vive a Dubai, lei stessa ha filmato il suo arrivo sulla battigia col tender. Ma ha anche mostrato le orme dei suoi passi su quel paradiso violato.

La Capitaneria di porto di La Maddalena ha ricevuto diverse segnalazioni e sono scattate le indagini per risalire all’autrice delle immagini. “Grazie ad una mirata attività info-investigativa i militari della Guardia Costiera di La Maddalena sono riusciti a rintracciare il soggetto trasgressore, che nel frattempo aveva già fatto rientro presso il proprio domicilio a Dubai – spiegano -. All’influencer, tale D.L.R., è stata elevata una sanzione amministrativa in violazione della vigente Ordinanza dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena la quale pone il divieto assoluto di accesso nello specchio acqueo e relativa spiaggia a qualunque soggetto non autorizzato”.

“A seguito di ulteriori accertamenti è altresì emerso come il catamarano utilizzato non era in possesso dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente Parco per navigare all’interno delle acque dell’arcipelago né tantomeno l’operatore commerciale che aveva locato l’imbarcazione risultava essere munito dell’apposita autorizzazione. Sono stati elevati pertanto ulteriori due sanzioni amministrative”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui