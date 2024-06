“Un solstizio per l’ambiente”, l’iniziativa per il 21 giugno a Palau

A Palau ci sarà “Un solstizio per l’ambiente”

“Un solstizio per l’ambiente” è la nuova iniziativa ecosolidale degli Amici di Talmone e cala di Trana in programma per il 21 giugno a Palau. “L’evento, dal titolo “Un solstizio per l’ambiente”, si svolge in uno dei luoghi più suggestivi della costa gallurese. Coincide con la prima luna piena dell’estate, la cosiddetta “luna delle fragole”, che vedrà colorarsi il nostro satellite con sfumature rosa o rossicce – si legge in una nota degli Amici di Talmone -. Il noto gruppo ambientalista palaese propone un’escursione gratuita con inizio alle ore 18:00, in attesa del primo tramonto dell’estate, che i partecipanti potranno ammirare da un punto alto con vista mozzafiato”.

“Conversando di sostenibilità ambientale – si legge nel programma della manifestazione – scopriremo insieme rocce di granito e cavità naturali, tafoni erosi dal vento e altre meraviglie di questo spettacolare tratto di costa”. L’appuntamento è venerdì 21 giugno alle ore 18:00 alla rotonda di Porto Cuncato, dove inizia il sentiero per le Piscine di Talmone. Per info e adesioni è disponibile il numero 345.2319349″.

