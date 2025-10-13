A La Maddalena, nella spiaggia di Monti d’Arena, sarà liberata la tartaruga Kikka

La storia a lieto fine di Kikka, giovane tartaruga marina Caretta caretta, trova il suo culmine con la liberazione a La Maddalena. Dopo un salvataggio tempestivo e un periodo di cure amorevoli, Kikka è pronta a riabbracciare il mare, suo ambiente naturale.

Appuntamento mercoledì 15 ottobre 2025, alle ore 10:00, presso la Spiaggia di Monti d’Arena a La Maddalena. La cittadinanza, gli amanti della natura e i curiosi sono invitati a partecipare a questo momento toccante.

Dall’angoscia alla guarigione

La vicenda di Kikka ha avuto inizio il 3 settembre 2024, nelle acque cristalline di Caprera. Il team del Diving Scuba Revolution Sardinia ha notato la giovane tartaruga in grave difficoltà, imprigionata in un sacco di plastica – un triste e fin troppo comune esempio dell’impatto dei rifiuti sull’ecosistema marino.

Grazie alla prontezza del diving e alla sinergia tra istituzioni e centri specializzati, si è attivata una catena di salvataggio esemplare. La Capitaneria di Porto, l’Ente Parco di La Maddalena, il Parco Nazionale dell’Asinara e il Centro Recupero Fauna Marina (CRAMA) hanno lavorato fianco a fianco per assicurare la messa in sicurezza e il trasporto di Kikka al centro di cura.

Kikka, simbolo di resilienza, ha superato un periodo di convalescenza e riabilitazione. Oggi, ha superato i 5 kg di peso, nuota con ritrovata forza ed equilibrio, e le sue pinne, inizialmente fratturate, sono guarite ottimamente. È ufficialmente pronta per la libertà.

Una liberazione collettiva

L’evento di mercoledì non sarà solo il ritorno a casa di Kikka, ma una celebrazione dell’impegno congiunto per la tutela ambientale. Alla cerimonia parteciperanno:

Lo staff del Parco Nazionale La Maddalena e del Parco Nazionale dell’Asinara – Area Marina Protetta.

Gli specialisti del CRAMA Asinara e della Cooperativa Isule.

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della RAS e la Capitaneria di Porto.

A rendere l’evento ancora più significativo, ci sarà la partecipazione di studenti delle scuole elementari e dei “Ragazzi dal pollice verde”, coinvolti in un prezioso progetto dedicato a ragazzi con disabilità dello spettro autistico. La loro presenza sottolinea il valore educativo e inclusivo di tali iniziative.

La storia di Kikka è un potente monito sui pericoli che i rifiuti plastici rappresentano per la fauna selvatica, ma è anche un messaggio di speranza: la collaborazione tra cittadini, subacquei, associazioni e istituzioni può fare la differenza nella salvaguardia del nostro mare.

La comunità è invitata a unirsi al Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena per condividere questo momento emozionante e augurare a Kikka un lungo e sicuro viaggio nelle acque del Mediterraneo.

Dettagli Evento:

Cosa: Liberazione della tartaruga Caretta caretta Kikka.

Quando: Mercoledì 15 ottobre 2025, ore 10:00.

Dove: Spiaggia di Monti d’Arena, La Maddalena.

Apertura: L’evento è aperto a tutti.

