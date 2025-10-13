Nuove condotte idriche a Budoni, problemi con l’acqua per i lavori

Lavori di Abbanoa a Budoni, problemi con l’acqua

A Budoni ci sono lavori sulle reti idriche e martedì 14 ottobre ci saranno problemi con l’acqua per tutta la mattina.

“I tecnici di Abbanoa saranno operativi nel Comune di Budoni per effettuare il collegamento delle nuove condotte realizzate in via Eleonora D’Arbora, nella località di Tanaunella. Le vecchie reti erano soggette a continue rotture e non erano più adatte a garantire il servizio. Per questo motivo i tecnici del “Distretto 5” di Nuoro – Settore Distribuzione – hanno programmato un intervento risolutivo e l’hanno inserito nel programma delle manutenzioni straordinarie che riguarda gli interventi finanziati tramite i fondi da tariffa: in pratica è la quota degli importi delle bollette che Abbanoa destina all’efficientamento delle reti”.

“Per l’esecuzione dell’intervento di martedì, dalle 8 fino alla sua conclusione stimata per le 13, occorrerà sospendere l’erogazione idrica nelle vie Eleonora D’Arborea, Mare, P. Ainu, Ottaviano, Apollo, Giudicato Di Gallura, Giudicato Di Torres, Giudicato Di Cagliari, Budoni Beach e in località Baia Sant’Anna: previsti cali di pressione e temporanee interruzioni. Il servizio riprenderà a pieno regime al completamento delle operazioni”.

“Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni”.

