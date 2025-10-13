Una settimana in Calabria per 49 ex giovani di Berchidda

49 cittadini di Berchidda protagonisti di un viaggio di scoperta e condivisione in Calabria organizzato dall’amministrazione comunale.

Si è concluso con un bilancio estremamente positivo il soggiorno climatico promosso dal Comune di Berchidda e gestito dall’Ufficio Servizi Sociali. Dal 2 al 9 ottobre, un gruppo di 49 concittadini e concittadine ha animato la suggestiva cornice della Calabria, trasformando il viaggio in una settimana di puro relax, condivisione e arricchimento personale.

L’iniziativa, ormai un appuntamento fisso e molto atteso, si è rivelata ancora una volta un’opportunità di grande valenza sociale e umana. Oltre a godere dei benefici del clima e delle bellezze paesaggistiche, i partecipanti hanno avuto modo di rafforzare i legami comunitari e combattere l’isolamento sociale, in particolare tra la fascia di popolazione più anziana.

Le giornate sono state all’insegna della socialità e del benessere, con momenti dedicati al riposo, alla scoperta delle tradizioni e del territorio calabrese, e naturalmente, alla buona compagnia.

L’Amministrazione Comunale e l’Ufficio Servizi Sociali hanno espresso un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti. La loro entusiasta presenza e collaborazione sono state fondamentali per la perfetta riuscita del viaggio, confermando come queste iniziative siano un investimento prezioso nel tessuto sociale della comunità di Berchidda.

Il successo di questa edizione spinge già a guardare al futuro, in attesa di poter programmare nuove esperienze di aggregazione e benessere per i cittadini.

