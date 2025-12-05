La Maddalena cardioprotetta: nuovo corso Gratuito BLS-D

La Maddalena sempre più cardioprotetta.

Prosegue con fervore l’impegno del Comune di La Maddalena per rendere la città cardioprotetta grazie ai defibrillatori e i corsi di formazione. In collaborazione con Simona Buono – Distribuzione Defibrillatori, è stato organizzato un nuovo appuntamento formativo e di sensibilizzazione: un Propedeutico BLS-D (Basic Life Support – Defibrillation).

L’iniziativa si inserisce nel progetto “La Maddalena Cardioprotetta con Le vie del Cuore” e mira a diffondere la conoscenza delle manovre salvavita fondamentali. Il BLS-D, come spiegato nella locandina promozionale, è un corso che insegna le manovre da eseguire in caso di arresto cardiaco o soffocamento, su adulti, bambini e lattanti.

Il corso si terrà ai Magazzini dell’ex – Ilva, sabato 6 Dicembre, alle ore 15 e durerà circa due ore. L’attività è stata concepita come un momento informativo e pratico, rivolto a tutti i cittadini maggiorenni e offerto in modo completamente gratuito. L’obiettivo è formare una cittadinanza sempre più consapevole e capace di intervenire in situazioni di emergenza cardiaca, rendendo la comunità più sicura.

Non è richiesta alcuna pre-iscrizione. Chiunque sia interessato a partecipare è invitato a presentarsi alle ore 14:45 presso i magazzini ex – Ilva per formalizzare la propria partecipazione e prendere parte a questa importante sessione formativa.

L’iniziativa sottolinea l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e le realtà private, come Simona Buono, per promuovere la salute e la sicurezza sul territorio. L’appuntamento di sabato 6 dicembre è dunque un’opportunità da non perdere per acquisire competenze essenziali che, in caso di necessità, possono fare la differenza tra la vita e la morte.