Tempio non dimentica Franco Fara, 25 anni fa la sua scomparsa

5 Dicembre 2025

di Maria Verderame

La città ricorda Franco Fara.

Tempio non dimentica Franco Fara, giovane scomparso 25 anni fa, lasciando un vuoto grandissimo nella cittadina gallurese. Nessuno lo ha mai dimenticato e il paese lo ricorda come un bravo ragazzo ben voluto da tutti. Un giovane spensierato che aveva tantissimi sogni, come lo ricorda la famiglia.

Ci sarà una messa per ricordare Franco e questa si terrà lunedì 8 dicembre 2025, alle ore 11, nella Chiesa del Sacro Cuore a Tempio. Un momento commuovente che per ricordare un giovane che è stato strappato così presto alla sua vita.

TEMI:
Condividi l'articolo
CONDIVIDI TWEET PIN CONDIVIDI