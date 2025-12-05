Lavori Abbanoa, stop all’acqua in alcune vie a La Maddalena

Lavori di Abbanoa a La Maddalena.

A La Maddalena, mercoledì 10 dicembre, i tecnici di Abbanoa effettueranno lavori collegare le nuove condotte in ghisa realizzate in via Tempio. I tecnici effettueranno anche la disconnessione delle vecchie condotte ormai obsolete. Per l’esecuzione dei lavori, dalle 8 fino alle 14.30, occorrerà effettuare la chiusura dell’acqua sulla linea al servizio delle utenze.

Pertanto, potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione nelle seguenti località della città: Regione Mongiardino; Regione Zanioli; Regione Carone; Nelle vie: Cala Chiesa, F. Ornano, Santa Teresa Di Gallura, Palau, Aggius, Aldo Moro, Indipendenza, Pietro Nenni, Turati, Gaetano De Rosa, G. Usai, S. Palmas, P. Susini, Tempio, Giotto, Cagliari, A. Vespucci, B. Cellini, Larco, Solinas, A. Gana, Boccone e G. Maria.

Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dei lavori. Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.