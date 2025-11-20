Pannelli solari a Olbia, nuovo impianto nella zona industriale

Nella zona industriale di Olbia sorgerà un impianto con pannelli solari

Olbia accelera sulla sostenibilità: il gruppo energetico Edp realizzerà un nuovo impianto con pannelli solari nella zona industriale. L’iniziativa nasce dalla partnership tra Edp e Doreca, società attiva nella distribuzione di bevande. L’obiettivo è ridurre i consumi energetici degli stabilimenti e aumentare la produzione locale di energia pulita.

L’impianto di Olbia sarà parte di un progetto più ampio. In totale verranno installati oltre 5.100 pannelli solari. La capacità complessiva supererà i 2,4 MWp. La produzione stimata è di quasi 3 GWh di energia rinnovabile all’anno. L’entrata in funzione degli impianti è prevista entro il 2026. Il contributo ambientale sarà rilevante. EDP stima un taglio annuale di circa 1.250 tonnellate di CO₂. Un risparmio equivalente all’assorbimento di quasi 7.750 alberi. Un risultato che posiziona Olbia tra le città sarde più attive nella decarbonizzazione industriale.

EDP opera in Italia dal 2010. Negli anni ha ampliato il suo impegno nel solare, con un focus crescente sugli impianti distribuiti dedicati alle aziende. Oggi la società ha accordi per oltre 150 MWp nel Paese, con quasi 1.400 installazioni operative. A livello globale, la divisione Client Solutions gestisce più di 15.000 impianti e 3 GWp di capacità contrattualizzata.

Il progetto che coinvolge Olbia si aggiunge agli altri tre stabilimenti Doreca situati a Settimo Milanese, Modena e Osimo. La collaborazione tra EDP e l’azienda è iniziata nel 2024 con un primo impianto realizzato a Roma.

