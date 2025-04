Crolla un pezzo di cornicione, paura a La Maddalena

Il crollo del cornicione è avvenuto intorno alle 13 in centro a La Maddalena.

Questo pomeriggio, intorno alle 13, a La Maddalena, si è verificato il parziale crollo di un cornicione. L’incidente è avvenuto in via Italia, all’angolo di via XX Settembre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di La Maddalena. La squadra ha provveduto alla messa in sicurezza dell’intera area interessata, concludendo l’intervento intorno alle 16. Sul luogo sono arrivati anche la Polizia Locale e l’ufficio tecnico.

