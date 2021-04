La Maddalena isola Covid free sul modello della Grecia e delle Canarie: la proposta

La proposta per la Maddalena.

La Maddalena può essere un’isola sicura per il turismo nell’estate del 2021, sul modello delle Canarie e della Grecia, grazie alla forte presenza della Marina Militare. E’ questo l’auspicio e la proposta del segretario generale Cgil Gallura Luisa Di Lorenzo, del segretario generale Filcams Gallura Danilo Deiana e del coordinatore Cgil La Maddalena Lorenzo Porcheddu.

“Come chiesto dalla Cgil Gallura e poi promesso dal Generale Figliuolo, chiediamo infatti che le strutture della Marina Militare di La Maddalena vengano usate per la campagna di vaccinazione della popolazione e del personale degli appalti che lavorano per gli apparati del ministero della Difesa”, commentano i tre.

“La nostra proposta si basa su quella avanzata dall’Ancim (Associazione nazionale delle isole minori) e dalla Federalberghi al presidente Draghi con cui vengono chiesti vaccini per tutti i cittadini per salvare il turismo con un’accelerazione che può e deve dare risposte alla normalizzazione sanitaria del nostro Paese attraverso le vaccinazioni e il rispetto dei Protocolli condivisi. È il modello per rendere le isole minori libere dal Covid e in grado di essere una meta sicura per i vacanzieri italiani ed europei”.

Una linea che stanno portando avanti con successo la Grecia e la Spagna per le loro isole, che già oggi, grazie alla vaccinazione massiccia e a una campagna di comunicazione chiara, stanno ricevendo prenotazioni.

“Chiediamo che sia un incontro urgente, di cui si faccia promotore il sindaco di La Maddalena, con il comandante di Mariscuola e con il Commissario straordinario della Assl di Olbia per pianificare, in breve tempo, una efficace campagna di vaccinazione”, concludono.

