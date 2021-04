La rappresentazione teatrale per ricordare la tragedia della Moby Prince.

Domani, sabato 10 aprile, ricorre l’anniversario della tragedia che ha coinvolto il traghetto Moby Prince in cui persero la vita 140 persone. In quel terribile rogo morirono due cittadini di Arzachena, Giovanni Filippeddu e Maria Filigheddu.

In loro memoria, e in accordo con i familiari, il Comune di Arzachena ha aderito al progetto della produzione La Nave Europa. A partire dalle 10 di domani e fino a domenica 11 aprile, sul canale YouTube del Comune sarò trasmessa la rappresentazione teatrale “M/T Moby Prince”, che in 90 minuti ripercorre la più grande tragedia della Marina Civile Italiana. L’opera è a cura di Francesco Gerardi e Marta Pettinari.

