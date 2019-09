I lavori per la messa in sicurezza.

Prenderanno il via lunedì 9 settembre, a La Maddalena, i lavori di messa in sicurezza dell’area interna dell’ ex Artiglieria e Colombaia. L’intervento si è reso necessario al fine di consentire la messa in sicurezza dell’ accesso agli occupanti degli alloggi pubblici di proprietà della Regione, alla Biblioteca comunale e al Liceo Classico – Linguistico – Scientifico – Scienze Umane “Giuseppe Garibaldi”.

“L’opera, finanziata dall’assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica rientra nell’ambito degli interventi finalizzati alla tutela del patrimonio regionale presente a La Maddalena e che prevedono una serie di progetti di valorizzazione”, sottolinea l’assessore regionale degli Enti Locali Quirico Sanna.

