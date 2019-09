Calcio, Serie D. Il Budoni perde in trasferta contro la Torres.

I sassaresi giocano in superiorità numerica tutta la partita.

Dopo la vittoria nel derby di Gallura della settimana scorsa, il Budoni cade in trasferta al Vanni Sanna di Sassari, contro la Torres, al gran completo, visto il rientro degli infortunati Demartis e Bilea e gli arrivi dei nuovi acquisti Berti e Lucarelli. I galluresi restano in 10′ dopo appena 5′, quando Valerio ferma Milani irregolarmente interrompendo una chiara occasione da rete. La Torres nel primo tempo ha delle buone occasioni non sfruttate da Milani, e sfiora il vantaggio con una punizione di Demartis, il Budoni risponde con Papini, che sfiora ance lui il vantaggio ma manda di poco a lato. Bisogna attendere il 19′ del secondo tempo per il vantaggio dei padroni di casa, che arriva col colpo di testa di testa di Masala su angolo di Demartis. Segue una girandola di cambi, e la gara scivola via fino ai minuti di recupero, quando Sartor segna il 2 a 0 su assist di Samuele Pinna.

TORRES: Colombo, Bilea (Berti), Ruiu (R. Pinna), Congiu, Guarino, Pisanu, Demartis (Russu), Bianco (S.Pinna), Masala, Cruz (Sartor), Milani. Panchina: Vagge, Pintori, Santarelli, Virdis. All. Marco Mariotti

BUDONI: Idrissi, Valerio, Raimo (Villa), Murgia (Saiu), Farris, Varrucciu, Santoro, Galeotti (Spina), Papini (Odianose), Manno (Moro), Monza. Panchina: Trini, Melgari, Scanu, Cissé. All. Gianluca Hervatin

ARBITRO: Giorgio Bozzetto della sezione di Bergamo

RETI: 19′ st Masala, 47′ st Sartor.

Espulsi: 5′ Valerio.

Ammoniti: Demartis, Pisanu.

(Visited 105 times, 105 visits today)