A La Maddalena arriva un nuovo medico di Medicina generale

Il nuovo medico è Paolo Brambilla.

C’è un nuovo medico di medicina generale a La Maddalena: è il dottor Paolo Brambilla, che dal 15 maggio prenderà servizio, con incarico provvisorio, nella Casa di Comunità in località Padule. Sostituirà il medico Paolo Angius e assisterà esclusivamente i pazienti che erano in carico a quest’ultimo al momento del pensionamento. I pazienti non dovranno effettuare nessuna iscrizione: il trasferimento al nuovo ,edico sarà effettuato in automatico dagli operatori dell’Ufficio Scelte e revoche.

”Ringraziamo il dottor Brambilla per aver partecipato al bando e aver scelto l’isola come sede in cui esercitare la professione. Il suo arrivo – sottolinea la Direzione Aziendale della Asl Gallura – dà un po’ di respiro. Il problema della grave carenza di medici di base si registra dappertutto, ma è accentuato in sedi disagiate come l’isola di La Maddalena. Speriamo che ci siano presto delle risposte anche agli altri bandi pubblicati e purtroppo andati deserti”.

Gli ex pazienti del dottor Angius potranno prenotare la visita contattando la Casa di Comunità al numero di telefono 0789 791296, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 14.00. Il Dottor Brambilla riceverà nei seguenti giorni e orari: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30, martedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30. In occasione delle prime visite gli utenti dovranno consegnare la documentazione utile al fine di attestare eventuali patologie, piani terapeutici, esenzioni.

