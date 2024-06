La Maddalena dice addio a un’incompiuta: riapre il mercato civico

Il mercato civico chiuso era una ferita nel cuore della città, ora La Maddalena ha finalmente ritrovato uno spazio storico. In piazza Rossa (Garibaldi per la toponomastica ufficiale) da troppi anni era normale vedere la statua dell’eroe morto a Caprera intenta a guardare quello scempio. Prima uno spazio abbandonato, poi uno spazio abbandonato ma nascosto da bellissime foto dell’arcipelago. I lavori, l’addio alle transenne e un’ultima fase – più decorosa – ma sempre senz’anima dentro.

Dalle 18 di ieri sera il taglio del nastro ha riportato luci, persone, colori e prodotti freschi sui banconi. “Inaugurato il mercato civico. Finalmente – esulta il sindaco Fabio Lai -. Ci sono voluti davvero troppi anni, troppe amministrazioni, ma è comunque una grande emozione poter restituire alla nostra Città questa struttura. Un luogo che non è solo attività commerciale, ma anche un posto per socializzare, storia e tradizione”. Il pesce fresco non dovrà più stare negli angusti spazi di Cala Gavetta, vicino a piazza Barò.

Il percorso è stato lungo e tortuoso. Ma, a differenza di altri scempi abbandonati presenti nell’isola (Opera pia, ex ospedale militare, ex Arsenale e tanti altri), c’è il lieto fine. “Ringrazio tutti gli ex sindaci perché è giusto così, tutti hanno contributo al raggiungimento di questo risultato – continua il sindaco di La Maddalena -. Concludere questa incompiuta era uno dei punti del nostro programma elettorale. Abbiamo fatto anche questo, si chiama credibilità. Ringrazio gli uffici, la mia squadra e soprattutto il vicesindaco Federica Porcu e l’assessore Stefania Terrazzoni che sono stati in grado di affrontare pressioni e pratiche complesse con tenacia e risolutezza”.

