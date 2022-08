Una turista lombarda era in vacanza a Olbia dove ha perso la vita a causa della legionella

Una turista 74enne di Lecco è morta durante le vacanze a Olbia a causa della legionella. La donna era arrivata a luglio e poco dopo si era sentita male e ha perso la vita dopo quasi venti giorni di agonia. Non è ancora chiaro se sia entrata in contatto col batterio prima di arrivare in Sardegna, durante il viaggio in nave oppure quando si trovava già in vacanza a Olbia. Per Loredana Pini non c’è stato nulla da fare, dopo 18 giorni di ricovero il suo cuore ha smesso di battere.