Lo spettacolo di Danz’Arte al teatro I Colmi.

Anche quest’anno c’è grande attesa per lo spettacolo che Danz’Arte metterà in scena nella suggestiva cornice del teatro “Fortezza I Colmi”, recentemente restaurato e messo a nuovo con un investimento di 115 mila euro.

Il titolo dello spettacolo è “La notte degli Oscar”, un titolo che lascia poco spazio alle interpretazioni. Gli allievi della scuola, con le coreografie della maestra Rosanna Cossu, unite allo stile hip hop di Salvatore Budroni, ci faranno rivivere i ricordi e le emozioni di quei film che “non passano mai di moda”, come afferma la stessa maestra Cossu, “quelli che potremmo guardare all’infinito, che ci hanno accompagnato nella nostra infanzia e che rimarranno sempre nel nostro cuore, quei film che ci hanno fatto divertire, sognare ed emozionare”.

Anche per quest’anno è confermata la prestigiosa compagnia dei maddalenini d’adozione Kledi Kadiu e Ilir Shaqiri. In più, ci sarà anche la bellissima Virginia Tomarchio, ballerina professionista del talent targato Mediaset “Amici di Maria De Filippi”. “È molto impegnativo, ma anche divertente perché gli allievi prendono seriamente il loro compito e quindi si immedesimano in quello che rappresentano, però sempre in maniera allegra e di questo sono veramente orgogliosa, perché vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro”, afferma la maestra Cossu. “I ragazzi, tra i 4 e i 17 anni, sono emozionati perché, anche se si esibiscono da 6 anni, hanno sempre quell’ansia da palcoscenico e sperano che il pubblico apprezzi il loro lavoro”, prosegue poi la maestra.

Lo spettacolo di Danz’Arte andrà in scena sabato 22 giugno alle ore 21:30 per farvi vivere la Notte degli Oscar, la notte più emozionante ed attesa dell’anno. “Come dico sempre, il mio intento è quello di lasciare un po’ della nostra danza nella vita degli spettatori, e spero di far passare una serata piacevole a tutti loro”, conclude la maestra Cossu.

