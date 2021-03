Il bel gesto a La Maddalena.

In uno dei periodi più difficili, a La Maddalena compaiono tre panchine colorate, volte a simboleggiare la lotta contro tutti i tipi di violenza.

Una rossa contro ogni forma di violenza sulle donne, una color arcobaleno contro le violenze di genere ed una arancione contro la violenza sulle donne ed i minori, aderendo all’iniziativa dell’associazione Soroptimist International Club Gallura.

“Questo gesto arriva – spiega l’amministrazione – in un momento particolare dove l’unione ed il rispetto servono più che mai per uscire da una complessa situazione storica di emergenza sanitaria ed economica. I bellissimi gesti visti durante lo screening di massa, nel quale le persone davano precedenza agli anziani, ai disabili ed ai bambini, non deve essere solo un bel ricordo di quella giornata, così come il rispetto nei confronti della donna non deve essere un concetto da ribadire solo l’ 8 marzo. Per questo vogliamo che l’installazione di queste panchine rappresenti un promemoria perenne del rispetto delle diversità e delle fasce più deboli”.

