Passi avanti per l’adeguamento del Puc: come cambierà La Maddalena

Il Puc di La Maddalena in Consiglio Comunale.

Ok all’adeguamento del Puc a La Maddalena. Ieri, durante il Consiglio comunale, sono state analizzate e votate le “osservazioni presentate dai cittadini”. Questi hanno potuto esprimere proposte, suggerimenti e considerazi sul Piano.

Il nuovo Puc di La Maddalena, atteso da 20 anni, sarà utile per lo sviluppo del territorio e il suo futuro turistico. Ma anche per quanto riguarda lo sviluppo della nautica e all’edilizia sociale. ”Sono solo una trentina i comuni costieri Sardi che hanno adeguato questo strumento al PPR perché – fa sapere l’amministrazione tramite la pagina ufficiale – come tutti sanno, è particolarmente restrittivo e rende difficile la conferma di molte aree trasformabili”. Con l’adeguamento del Puc, si pensa anche al progetto di recupero dell’ex Arsenale, che avrà una destinazione di “cantieristica per il diporto”, mentre un altro progetto riguarda il club Med, che sarà recuperato.

