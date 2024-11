Tempio, traslocano il Poliambulatorio e gli uffici della Asl Gallura

Per lavori di ristrutturazione si trasferisce il Poliambulatorio di Tempio

Da lunedì 18 novembre le attività del Poliambulatorio di Tempio e dei servizi amministrativi della Asl Gallura saranno all’Hospice. Fino a oggi era garantite nella palazzina ex Inam e saranno accessibili all’interno della struttura di via Tobagi. “Il trasferimento si rende necessario per consentire l’esecuzione dei lavori nella struttura che ospiterà la Casa di Comunità di Tempio Pausania”.

“Il trasferimento, iniziato questa mattina, è in corso di completamento e da lunedì i servizi saranno operativi al primo piano dell’Hospice. Si ricorda all’utenza, inoltre, che gli uffici del Distretto sono già stati trasferiti nelle scorse settimane al sesto piano dell’ospedale Paolo Dettori“.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui