A La Maddalena un evento con Garrison e Maura Paparo

Il sindaco di La Maddalena annuncia lavori in corso per un evento con i ballerini Garrison e Maura Paparo, entrambi ex della scuola di “Amici” di Maria de Filippi. “Sarà per i bambini, ma anche un grande messaggio per gli adulti – scrive Fabio Lai su Facebook -. Con gli amici Garrison e Maura Paparo si lavora ad un bellissimo progetto che darà grande visibilità alla nostra Isola”.

Il primo cittadino ha pubblicato una foto con lui seduto su una panchina assieme ai due nomi importanti della danza e della televisione. “Ci aggiorniamo in primavera per cercare di chiudere l’accordo ed iniziare i lavori con altri grandi nomi dello spettacolo”. Maura Paparo è stata una degli storici giudici di Amici, ma anche Garrison dopo i successi in tv negli anni Ottanta ha legato il suo nome alla moglie di Costanzo. È bastata la foto pubblicata su Facebook dal primo cittadino dell’arcipelago per attirare l’attenzione dei suoi concittadini. Tante e immediate le reazioni positive a questo antipasto della prossima stagione e c’è già grande attesa nell’isola di La Maddalena per gli eventi e gli spettacoli del 2023. Ogni anno il calendario di appuntamenti accontenta turisti e residenti.

