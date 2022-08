La Maddalena, nell’ex Arsenale apre l’Ufficio regionale del Demanio

All’inaugurazione del primo ufficio regionale del Demanio a La Maddalena l’assessore regionale agli Enti locali e il sindaco

L’ex Arsenale di La Maddalena, uno dei simboli del mancato G8 ospita il nuovo Ufficio regionale del Demanio. È il primo ufficio regionale nell’arcipelago, sarà una sezione distaccata dell’assessorato regionale agli Enti locali. Si occuperà, oltre che di pratiche demaniali, dell’irrisolto problema dell’ex arsenale militare e altre opere G8. Istituito anche l’ufficio dell’assessore regionale Quirico Sanna. La guida tecnica della sezione affidata al direttore generale Gianicola Cossu dirigente dell’area tecnica del Comune.

I nuovi uffici inaugurati dall’assessore regionale agli Enti locali e dal primo cittadino. In maniera fortemente simbolica si è scelto di istituirli proprio all’ex Arsenale, scenario del mancato G8. “In questi anni abbiamo sentito e letto centinaia di annunci su questo argomento – afferma il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai -. Per questo motivo sto particolarmente cauto. L’apertura di questo ufficio rappresenta un bel passo in avanti e che faciliterà le interlocuzioni con parte tecnica e politica regionale. Adesso bisogna correre per creare un gruppo di lavoro affiatato. Subito una cabina di regia all’interno della quale auspichiamo la rappresentanza dell’amministrazione, oltre che degli altri attori coinvolti”.

“Un’altra promessa mantenuta – afferma l’assessore Quirico Sanna – due anni fa ci siamo presentati a La Maddalena con una agenda politica ben definita. Cessione di terreni e strutture Regionali, approvazione del Puc, bandi per Club Med e Punta Rossa e apertura del primo ufficio regionale nell’isola che si occupasse prevalentemente dell’ex Arsenale. La cessione delle aree regionali ha permesso al Comune di appaltare i lavori per la realizzazione della prima pista ciclabile della storia, per il Puc siamo in una fase avanzata di copianificazione e inauguriamo il primo ufficio regionale proprio all’interno della struttura dell’ex arsenale. Questo ci permetterà di accorciare le distanze fra La Maddalena e Cagliari così da accelerare il più possibile la risoluzione di questo problema. Non è solo un modo come un altro per parlare di questo argomento – conclude Sanna – ma la dimostrazione concreta che c’è tanta voglia di fare”.