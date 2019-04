Il commento del consigliere Lai sul Pul di La Maddalena.

Scettico il consigliere comunale di La Maddalena Fabio Lai sulla scelta dell’amministrazione di destinare, attraverso il Piano di utilizzo dei litorali, tutte le banchine ad uso pubblico.

“In molti casi – ha affermato Lai durante il Consiglio -, i banchinamenti sono stati recuperati proprio grazie l’intervento economico e la concessione a privati. Questo ha garantito, oltre il ripristino di un bene, la possibilità di dare un servizio ai diportisti in tutti questi anni”.

Secondo il consigliere c’è il rischio che “banchine come quella di Carlotto e quella di Tegge, ad esempio, che necessitano di manutenzione straordinaria resteranno in disuso per molto tempo a causa di questa scelta”.

“Dubito che la Regione, proprietaria del bene, decida di investire delle somme per la loro messa in sicurezza. D’altronde non l’ha fatto sino ad oggi – ha proseguito Lai -. Sul fatto che alcuni punti di approdo debbano essere necessariamente pubblici non c’è ombra di dubbio, ma ritengo sia un errore escludere a priori l’intervento del privato il quale, investendo propri capitali, crea servizi ed occupazione”.

(Visited 28 times, 28 visits today)