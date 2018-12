I lavori in via Italia a La Maddalena.

Dura presa di posizione delle opposizioni per i ritardi sull’inizio dei lavori di rifacimento del basolato di via Italia. La determinazione dirigenziale per l’intervento di manutenzione e messa in sicurezza è stata adottata lo scorso luglio. Ma i lavori non sono ancora iniziati. Secondo i consiglieri di opposizione Mauro Bittu, Fabio Lai e Roberto Zanchetta si tratta di una promessa non mantenuta dell’amministrazione.

“All’inizio dell’anno era stato promesso che i lavori sarebbero iniziati subito dopo l’estate – afferma Bittu –. In quell’occasione hanno cercato facili applausi per una scelta fatta passare come saggia. In realtà non erano pronti ed hanno cercato di prendere tempo. Lo dimostra il fatto che siamo sotto Natale ed i lavori non sono ancora incominciati”.

Critica anche la posizione del consigliere Zanchetta: “Ad un anno e mezzo delle elezioni approvano in Consiglio un piano di investimenti da record di oltre 22 milioni, quando non sono in grado di mantenere la promessa di iniziare i lavori di una piccola via del centro dopo l’estate. Un intervento a cui avrebbero dovuto dare più priorità rispetto alle luci colorate, visto che espone continuamente il Comune ai ricorsi per cadute ed infortuni”.

“Avevamo promesso che non saremmo stati quelli degli annunci – afferma Lai – ci eravamo ripromessi che avremmo divulgato le notizie solo delle cose fatte. Anche in questo purtroppo non siamo stati coerenti. Difficilmente penso che sotto l’albero di Natale troveremo i lavori di via Italia fatti. Temo che dovremmo aspettare la primavera nella speranza che non si allunghino per la stagione estiva causando danni al commercio, come è successo questa estate a causa delle scelte fatte sulla nettezza urbana”.

