Quanto si guadagna in Gallura: gli stipendi medi del 2018

L’indagine sugli stipendi medi in Sardegna.

Da un’indagine realizzata dall’osservatorio di JobPricing, una società di consulenza e analisi dati, emerge che gli stipendi più alti d’Italia sono in provincia di Milano e quelli più bassi al sud, nella zona di Messina. E’ stata stilata una classifica tra le province italiane in cui si guadagna meglio. A Milano la retribuzione annua supera i 34mila euro, mentre a Messina non arriva a 24mila.

La Sardegna continua a fare passi indietro ogni anno ed è in fondo alla classifica italiana relativa ai redditi dei lavoratori dipendenti. Sassari, con una retribuzione media di 25.318 euro, ha perso 10 posizioni rispetto al 2017. Ma è la seconda miglior provincia dell’isola.

Mentre le altre province sarde sono tutte in basso alla classifica. E tutte con 8 posizioni in meno rispetto a un anno fa. L’ultima è Oristano con una retribuzione pari a 24.250 euro. A Nuoro stipendio annuo più alto di appena 36 euro e 101esima posizione. Male anche il sud Sardegna, a quota 24.841 così come il nord Sardegna con la Gallura. Gli impiegati che lavorano soprattutto nel nord Sardegna guadagnano circa il 16% in meno rispetto a quanto entra in media nelle tasche di un collega nel resto d’Italia.

