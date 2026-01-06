A Budoni, Nuoro e Tortolì arriva la Befana volante dei vigili del fuoco

Budoni, Nuoro e Tortolì in festa con la Befana dei vigili del fuoco di Nuoro.

Budoni, Nuoro e Tortolì con gli occhi al cielo per la discesa della Befana dei vigili del fuoco. Anche quest’anno si è tenuto l’evento più atteso dai bambini per l’Epifania, a cura del personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro che è stato protagonista nelle piazze di Tortoli e Budoni e presso la sede Centrale del Comando.

Grazie alle tecniche specializzate del nucleo SAF è stato possibile far arrivare la Befana dei vigili del Fuoco che ha consegnato caramelle e cioccolati a centinaia di bambini presenti. Grande festa nella sede Centrale del Comando Provinciale di Nuoro dove 250 bambini nell’attesa della Befana si sono cimentati nel percorso di “Pompieropoli” a cura dell’associazione nazionale Vigili del Fuoco. Al termine sono stati consegnati i diplomi di piccoli pompieri.

Successivamente si é poi calata la befana dal castello di manovra che ha lanciato dall’alto caramelle e cioccolati per poi spostarsi al caldo per un breve momento conviviale e la consegna dei gadget ai piccoli pompieri. La manifestazione organizzata dal Comando a cura del personale, sia in servizio che libera dal servizio, rafforza ancora di più il legame già forte con la cittadinanza contribuendo in modo significativo alla diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza ai bambini.

