La solidarietà messa in campo da La Maddalena.

La Maddalena, e tutti i suoi cittadini, stanno dimostrando grande solidarietà, responsabilità e senso civico, messe in campo, oggi più che mai, per affrontare l’emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del coronavirus.

Infatti, attraverso la Cooperativa Croce Verde La Maddalena, operativa in prima linea con diversi servizi finalizzati all’aiuto dei cittadini isolani in difficoltà, con maggiore attenzione alle fasce più deboli, sono stati donati diversi capi di vestiario da destinare ad una bimba di 24 mesi.

L’appello fu lanciato, nei giorni scorsi, proprio dalla Croce Verde e la risposta dei cittadini isolani non si è fatta attendere, dimostrando così grande senso di solidarietà e di comunità. “Grazie a tutta la comunità maddalenina per aver contribuito alla raccolta di vestiario per la bimba di 24 mesi – scrivono gli operatori della Croce Verde – . Siete stati numerosi, solidali e di gran cuore in questo momento difficile. La Croce Verde La Maddalena ringrazia per la vostra sensibilità. La vostra generosità è un contributo prezioso per tutti noi”. Un segnale, questo, di grande unione e di spirito di collaborazione, atti a non lasciare indietro nessuno in questo momento critico segnato dall’emergenza coronavirus.

