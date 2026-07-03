Furti in Sardegna e Gallura: 4 casi al giorno, paura per l’estate

L’allarme per i furti in Gallura.

I dati ufficiali relativi alla criminalità in Sardegna aprono uno spaccato sul fenomeno dei furti in abitazione, che a livello locale fa registrare 1.296 svaligiamenti in un anno, pari a una media di circa 4 reati al giorno. La mappa delle denunce sul territorio isolano vede il numero maggiore di episodi concentrato nella provincia di Cagliari con 599 casi, seguita da Sassari e Gallura con 426, Nuoro con 186 e Oristano con “appena” 84 segnalazioni.

Questa realtà regionale si inserisce in un contesto nazionale caratterizzato da oltre 155mila appartamenti violati ogni anno, il che si traduce in un episodio ogni 3 minuti e in un rapporto di quasi 264 furti ogni 100.000 abitanti. Tale incidenza colloca la penisola al sesto posto nella classifica degli Stati europei più colpiti da questa tipologia di illecito. La frequenza dei reati incide direttamente sullo stato d’animo della popolazione, tanto che una ricerca condotta dall’istituto Emg per conto di Facile.it evidenzia come il 64% dei cittadini, equivalente a circa ventisette milioni di persone, provi forte preoccupazione all’idea che la propria dimora possa essere svaligiata durante l’assenza estiva.

Per limitare i rischi e difendere le proprietà, la popolazione mette in atto diverse contromisure. La forma di tutela più diffusa è rappresentata dalla cooperazione di prossimità, con 18 milioni di italiani che si affidano al controllo reciproco tra vicini di casa. Sul fronte tecnologico, 12 milioni di individui hanno optato per il montaggio di impianti di videosorveglianza, mentre una quota pari al 20% ha preferito sottoscrivere una polizza assicurativa specifica contro i danni da furto. Le barriere fisiche, come le grate antintrusione alle finestre, vengono scelte dall’11% del campione, mentre circa 2,7 milioni di persone ricorrono a espedienti legati alla simulazione della presenza, mantenendo accesi i televisori, gli apparecchi radiofonici o le luci interne durante i periodi di assenza.

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