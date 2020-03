La comunicazione del sindaco Montella.

La comunità di La Maddalena può tirare, per il momento, un gran sospiro di sollievo. L’esito del tampone effettuato sul cittadino isolano, il primo caso sospetto di coronavirus, ha dato esito negativo. Il soggetto era stato ricoverato ad Olbia ieri sera Seguendo tutti i dovuti protocolli.

A dare la notizia è il sindaco Luca Montella, che non perde l’occasione per raccomandare ai suoi cittadini di restare a casa e seguire scrupolosamente il protocollo normativo per quanto riguarda il comportamento da seguire durante l’emergenza coronavirus.

