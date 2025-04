Malore a bordo della nave, sbarco d’emergenza a La Maddalena

Un malore a bordo della nave vicino La Maddalena.

Una traversata come tante, quella tra Genova e Palermo, si è trasformata in un’emergenza sanitaria al largo di La Maddalena. La nave “Suprema”, impegnata nella rotta verso sud, ha dovuto interrompere il viaggio quando un passeggero ha accusato un grave malore.

Richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.

Un uomo avrebbe iniziato ad avvertire un forte dolore toracico mentre si trovava a bordo, sintomi riconducibili ad un probabile infarto. L’intervento tempestivo del medico di bordo ha permesso una prima valutazione della situazione clinica, ma la gravità dei sintomi ha spinto il comandante a richiedere immediatamente l’intervento dei soccorsi prontamente attivati dalla centrale operativa Areus.

La macchina dell’emergenza si è attivata in pochi minuti.

Dall’isola di La Maddalena è partito il personale sanitario del 118, supportato dalla Guardia Costiera. Raggiunta la nave in mare aperto, i soccorritori hanno preso in carico il paziente, stabilizzandolo prima del trasferimento a terra. Una volta sbarcato, ad attendere l’uomo c’era l’elisoccorso del 118, che ha garantito il trasferimento d’urgenza all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per le cure del caso.

