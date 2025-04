Linate-Olbia, attesa di ore per l’imbarco mercoledì scorso.

Ritardi e disagi per i passeggeri dei voli da Milano verso la Sardegna, una costante che non risparmia nessuno, specialmente nei periodi di “piena” come il ponte di Pasqua. A raccontare la propria disavventura questa volta è un ex Consigliere comunale di Luras, recentemente decaduto in seguito allo scioglimento del Consiglio Comunale, Mauro Giovanni Cubeddu: “Lavoro fuori Sardegna e stavo tornando a Luras per trascorrere qualche giorno di ferie con i miei familiari. Avevo prenotato il volo Linate-Olbia della compagnia Aeroitalia di mercoledì per avere un po’ di margine sulla calca degli ultimi giorni”.

Partenza fissata per le 21:30. “Ma alle 21:00 non avevano ancora finito di imbarcare i bagagli del volo per Cagliari. Ho sentito gli addetti ai check-in sollecitare gli addetti ai lavori a programmata un ritardo di partenza del nostro volo. Dato che gli stessi addetti al check-in erano solo 2, e dovevano gestire gli imbarchi di 3 voli ravvicinati. Così il nostro check-in è iniziato alle 21:30, orario previsto per la partenza”.

Poi un altro cambio di programma. “Siamo stati spostati in un altro gate, dalla fine del terminal partenze al gate 15: abbiamo attraversato tutto l’aeroporto per arrivarci. Ma lì ci hanno informati che, a causa del ritardo dell’aereo su cui avremmo dovuto viaggiare, avremmo dovuto attendere ancora. In tutto questo tempo non vi hanno offerto neanche una bottiglietta d’acqua. Dopo oltre un’ora e mezza di ritardo, siamo riusciti a partire. Un viaggio che, inoltre, ha suscitato un po’ di preoccupazione in diversi degli imbarcati, dato che abbiamo sentito parecchi scricchiolii e rumori, e il velivolo aveva l’aria di non essere proprio uno dei più all’avanguardia”.

