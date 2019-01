I lavori per il mercato civico riprenderanno il 17 gennaio.

Ripartono i lavori del mercato civico di La Maddalena. Nella giornata del 14 gennaio, presso l’assessorato ai Lavori pubblici del Comune, si è svolta la riunione decisiva, nella quale sono state presentate le soluzioni tecniche che consentiranno la ripresa delle lavorazioni.

I lavori riprenderanno il prossimo giovedì 17 gennaio. Viste le concomitanti operazioni in atto per il rifacimento della vicina via Italia, si è concordata una parziale modifica delle recinzioni di cantiere. Questo consentirà la riapertura della viabilità posteriore al Comune, così da limitare i disagi alle attività commerciali presenti nelle zone adiacenti.

(Visited 20 times, 20 visits today)