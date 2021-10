L’addio alla motovedetta di La Maddalena.

Dopo oltre 40 anni di onorato servizio, la motovedetta della Guardia costiera di La Maddalena CP 313 “Dante Novaro” nella mattinata di ieri ha mollato gli ormeggi di Punta Chiara per compiere il suo ultimo viaggio salutando la Città e le acque dell’arcipelago. Moltissimi sono i militari maddalenini che hanno fatto parte dei vari equipaggi di quella che può essere considerata una gloriosa motovedetta delle Capitanerie di porto.

L’unità si trovava in disarmo dal 2016 ed in questi anni sono stati esperiti diversi tentativi di vendita senza successo. Nella mattinata di ieri è stata trasferita a mezzo rimorchio presso il porto di Santa Teresa Gallura per essere successivamente demolita e smaltita a cura di una ditta specializzata.

La motovedetta Dante Novaro fu costruita nel 1975 e fu assegnata in Sardegna alla Capitaneria di porto di Cagliari. Dopo qualche anno venne assegnata all’allora ufficio circondariale marittimo di Oristano per poi fare ritorno a Cagliari. Nel 2001 fu destinata all’allora Ufficio Circondariale Marittimo di La Maddalena. Nel suo periodo di destinazione in Sardegna per quattro anni fu impiegata in Albania e successivamente in numerose missioni in Spagna, per conto della Comunità Europea, nella vigilanza pesca nel Mediterraneo.

La motovedetta CP 313 ha compiuto molti soccorsi in alto mare, contribuendo alla missione principale della Guardia costiera della ricerca e soccorso per la salvaguardia della vita umana in mare.