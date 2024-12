A La Maddalena torna la casa più bella e illuminata per Natale

La casa di Natale più bella a La Maddalena.

La casa di Natale più bella della Gallura è lei e si trova a La Maddalena. Casa Ferrignez come era stata nominata ironicamente per la sua bellezza e maestosità, anche per il cognome dei proprietari che ricorda quello della nota influencer, la famiglia Ferrigno, che ama tantissimo il Natale da illuminare tutta la loro abitazioni con luminarie azzurre e oro.

Questa casa è diventata nota nel 2022 quando è riuscita a imporsi sulle bellissime abitazioni di Olbia, città dove la tradizione delle luminarie nelle case è molto viva. In città, infatti, sono presenti numerose villette che ogni anno lasciano a bocca aperta decine di passanti, tanto da essere più fotografate quanto le luminarie pubbliche sui viali del centro.

