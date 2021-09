A ottobre partirà il cantiere.

Manca davvero poco all’inizio dei lavori della nuova piazza 23 febbraio a La Maddalena. Ieri sera l’amministrazione comunale ha incontrato i commercianti per discutere i dettagli.

Il progetto, la cui consulenza gratuita è stata rilasciata dal professor Vittorio Sgarbi, ha ottenuto tutte le autorizzazioni. La gara per l’affidamento dei lavori si concluderà il 22 settembre e ad ottobre partirà il cantiere.

“Questa non è solo un’opera pubblica – afferma il sindaco Fabio Lai – ma per noi rappresenta identità e cultura. Una piazza dedicata a Domenico Millelire prima medaglia d’oro al valor militare della storia. Sarà una riqualificazione senza precedenti, un salotto sul porto capace di stupire e di attirare un mercato che intendiamo aggredire, quello del turismo culturale. In soli 10 mesi abbiamo raggiunto un risultato importante grazie al lavoro di un gruppo che ha creduto fortemente in questa idea”.

