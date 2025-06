L’opportunità di far nascere nuove imprese a La Maddalena.

L’Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro, organismo tecnico della Regione Sardegna al quale è attribuita l’erogazione dei servizi per il lavoro e la gestione delle misure di politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione, organizza un seminario informativo dedicato al Progetto Isole Minori.

Il progetto è finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto fino a 50mila euro (con cofinanziamento del 10%) per la creazione di nuove imprese a condizione che abbiano sede legale e operativa nel Comune di La Maddalena.

Il seminario è aperto a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni non ancora compiuti, purchè residenti a La Maddalena o, comunque, disposti a traferirvi la propria residenza. Gli interessati devono, necessariamente, essere iscritti al Centro per l’impiego di Palau. Le domande potranno essere presentate dal 8 luglio sino al 8 settembre 2025.

La partecipazione al seminario, che si terrà presso i locali Ex magazzini Ilva, in via Fabio Filzi 10, il giorno 26 giugno 2025, dalle ore 17:30 alle ore 19, non è obbligatoria ma comunque riveste grande importanza ai fini del reperimento di tutte le indicazioni necessarie relative al bando, nonché per ricevere eventuale assistenza da parte dell’Aspal. Infatti, durante l’incontro, verrà presentato nel dettaglio l’avviso pubblico e illustrato il percorso di accompagnamento e tutoraggio, dalla candidatura alla realizzazione del progetto.

La partecipazione implica l’iscrizione via email a: aspal.cpiolbia@regione.sardegna.it. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Cpi di Olbia in via Romagna 10 o telefonicamente al numero 070/7790100.

Una importante iniziativa che offrirà senza dubbio diverse opportunità di lavoro a tutti i giovani tra i 18 e i 35 anni, interessati ad avviare un’attività imprenditoriale nel territorio isolano a fronte di un crescente numero di disoccupati a volte costretti, loro malgrado, ad abbandonare l’isola in cerca di nuove opportunità lavorative.

