Camion in fiamme sulla strada per Padru, paura per il conducente

Un camion in fiamme sulla provinciale per Padru.

Le fiamme hanno avvolto un mezzo pesante nella tarda mattinata di oggi lungo la strada provinciale 24, nel territorio comunale di Padru, richiedendo l’intervento immediato dei vigili del fuoco del Distaccamento di Olbia.

L’allarme è scattato intorno alle 11:40, quando un incendio ha interessato un camion in transito, il cui coinvolgimento nel rogo si è rivelato subito serio fin dai primi minuti. Al momento dell’arrivo della squadra, infatti, il veicolo risultava già gravemente danneggiato dal fuoco, che aveva compromesso buona parte della struttura.

Gli operatori del 115 si sono prontamente attivati per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area circostante, evitando così il rischio di ulteriori propagazioni o conseguenze per il traffico. Non si registrano feriti in seguito all’accaduto.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della Polizia locale di Padru, che hanno collaborato nelle operazioni di gestione della viabilità e degli accertamenti necessari per chiarire le cause dell’evento.

