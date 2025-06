La compagnia Grimaldi “offre” i delfini al porto di Olbia nel pacchetto viaggio col biglietto

“Saranno vacanze da urlo, prenota il tuo viaggio e incontra i delfini nelle acque cristalline di Olbia“, così recita la pubblicità. La compagnia Grimaldi “offre” l’incontro all’arrivo in Gallura. Anche se per molti “l’urlo” arriva quando deve acquistare un biglietto per raggiungere o lasciare la Sardegna.

Con l’intelligenza artificiale la Grimaldi Lines ha creato l’immagine dei delfini per Olbia, ma ci sono anche i fenicotteri per Cagliari e gli asini per l’Asinara (i traghetti arrivano a Porto Torres). Ma ci sono anche le giraffe per Barcellona, i pappagalli per Palermo e i conigli per la Grecia. Tutti urlano.

