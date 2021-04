A La Maddalena un nuovo tecnico di radiologia

Buone notizie all’ospedale di La Maddalena dove da maggio prenderà servizio un nuovo tecnico di radiologia. A comunicarlo è stato il sindaco Fabio Lai

“Ogni piccolo risultato è il frutto di duro lavoro. Sappiamo che i problemi sono ancora troppi, ma ogni tanto fa piacere condividere anche qualche bella notizia – ha commentato il primo cittadino – . Finalmente il turno passerà a tre dipendenti e sarà completo“.

“Ringrazio Federica Rigirozzo per aver accettato, una importante decisione che, passando dalla Germania a La Maddalena, sicuramente le cambierà la vita. Noi siamo sicuri in meglio e le diamo un grande benvenuto. Ringrazio il commissario Logias e l’Assessorato alla Sanità per aver mantenuto la promessa”, ha concluso il sindaco Lai.

