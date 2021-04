L’inaugurazione domani a Palau.

Anche gli anziani di Palau avranno una stanza riabbracciare i propri cari. La struttura protettiva, acquistata su proposta dell’assessora ai servizi sociali, Paola Esposito, faciliterà gli incontri tra gli ospiti e i familiari, nel rispetto delle normative anti Covid.

Gli ospiti della comunità di via del Vecchio Marino, dopo mesi di chiusura e di isolamento, potranno finalmente incontrare ed abbracciare i propri familiari, in totale sicurezza, all’interno di una membrana trasparente che assicurerà la separazione totale tra ospite e parente, con protezione completa da contagio da Covid. Iniziative simili sono state attuate anche in molti altri comuni del Nord Sardegna, come Arzachena e Florinas.

L‘inaugurazione della stanza degli abbracci è prevista per domani 23 aprile. Per facilitare gli incontri, è prevista la loro calendarizzazione predisposta dall’ufficio amministrativo della struttura sanitaria.



(Visited 220 times, 220 visits today)