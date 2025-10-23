A La Maddalena i lavori per realizzare i parcheggi multipiano

Lavori a La Maddalena per 100 nuovi parcheggi in centro.

A La Maddalena cominciano i lavori per realizzare parcheggi multipiano. La gestione dei flussi veicolari nel cuore della città sta per ricevere un notevole sollievo. Continuano a ritmo serrato i lavori in Via La Marmora, un intervento che promette di aggiungere oltre cento nuovi posti auto a servizio del centro storico.

Un’opera strategica vicino al centro.

Il progetto in corso è considerato di rilevante importanza dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Lai ed è stato inserito tra gli obiettivi cruciali del 2025 per decongestionare le aree più trafficate.

L’area di Via La Marmora, acquistata dal Comune, si trova in una posizione strategica: a soli trecento metri dalle piazze e vie principali del centro, come Piazza 23 Febbraio e Via Vittorio Emanuele.

Attualmente, l’opera sta procedendo per stralci funzionali, con la realizzazione di due dei tre piani previsti già in fase di esecuzione. Una volta completato, il multipiano offrirà una soluzione concreta alla cronica carenza di sosta nel tessuto urbano.

Doppio intervento: il Piano parcheggi 2025.

Il parcheggio di Via La Marmora non è l’unico fronte su cui l’Amministrazione si è mossa per riorganizzare la sosta. La programmazione del 2025 prevedeva infatti la creazione di due nuove aree di parcheggio situate agli estremi del centro storico, agendo in modo capillare sulla gestione del traffico.

Oltre al multipiano in itinere, il secondo intervento è già stato completato presso Viale Mirabello (Circolo Ufficiali), a pochi passi da Piazza Umberto Primo. Questa seconda area, grazie a un protocollo firmato dal Sindaco Fabio Lai con lo Stato Maggiore della Difesa, è stata ottenuta in concessione dalla Marina Militare fino al 2043. L’area di Viale Mirabello ha già messo a disposizione 27 nuovi stalli pubblici per auto e 6 parcheggi per moto, offrendo un’alternativa immediata ai residenti e visitatori. Con la conclusione dei lavori in Via La Marmora, l’Amministrazione Lai mira a completare una riorganizzazione viabilistica che promette di migliorare l’accessibilità e la fruibilità del centro storico per tutti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui