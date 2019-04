Il caso è stato sollevato nel corso dell’ultimo Consiglio comunale.

Infiamma la polemica sulle condizioni del parco giochi di Padule e dell’ex Scuola degli americani situata al villaggio della Trinità a La Maddalena. Ad accendere la miccia è il consigliere d’opposizione Gaetano Pedroni. “Ho ricevuto delle segnalazioni, da parte di genitori, che mi informano sulle condizioni disastrose di degrado e abbandono in cui versa la struttura – ha detto -. Una struttura che potrebbe dare divertimento ai bambini e tranquillità alle famiglie in quanto confinato e protetto. Invece, ad oggi, il parco non è agibile”.

Il consigliere ha ricordato che se la struttura non è agibile, bisognerebbe quanto meno impedire l’accesso ai bambini per evitare che questi si facciano male.

Per quanto riguarda invece l’ex complesso scolastico del villaggio degli americani, il consigliere Pedroni ha chiesto all’amministrazione le prospettive per riqualificare la struttura. Al momento il complesso è in stato di degrado anche a causa di diversi atti vandalici.

Sul questo punto ha risposto l’assessore al Bilancio Claudio Tollis, il quale ha ribadito “che per il complesso scolastico del villaggio degli americani ci sono già state, e ci sono tutt’ora, delle interlocuzioni con il soggetto privato, ragionando affinchè si possa realizzare un’altra opera funzionale. Le idee su cosa fare ci sono”.

Per quanto riguarda la questione del parco giochi di Padule, ha replicato, invece, l’assessore al Patrimonio Maria Pia Zonca. “Nel corso di questi anni l’amministrazione comunale è intervenuta in diverse occasioni per mantenere il parco giochi – ha affermato l’assessore -. Sono stati fatti degli interventi importanti, eliminando anche le parti pericolose dei giochi. L’anno scorso abbiamo fatto un avviso pubblico di manifestazione di interesse e i primi di maggio ci sarà l’assegnazione della struttura”.

