I lavori a La Maddalena.

In seguito a due perdite, la cui entità è aumentata nei giorni scorsi, è necessario intervenire in urgenza per eseguire le riparazioni nei due pozzetti posti a Santo Stefano nella condotta in arrivo e in uscita per la sottomarina che alimenta i serbatoi di La Maddalena.

L’interruzione del flusso idrico comporta possibili disservizi alla fornitura alle utenze e potranno pertanto manifestarsi cali di pressione e di portata. Si prevede il completamento dei lavori per le ore 14.

(Visited 76 times, 76 visits today)