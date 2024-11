La passeggiata contro la violenza sulle donne a La Maddalena.

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, l’associazione Sportisola La Maddalena, con il patrocinio del Comune di La Maddalena, dell’Asi Sardegna e la collaborazione del gruppo Bikers Freeisland, organizza un’importante iniziativa di sensibilizzazione.

Domenica 24 novembre, la camminata simbolica avverrà tra le isole di La Maddalena e Caprera. La partenza è prevista per le 9:30 da via Indipendenza, di fronte al Ristobar 360 (Camping Il Sole). Il percorso, lungo circa 8 chilometri e della durata di circa due ore, è stato progettato per essere accessibile a tutti, senza risultare troppo impegnativo.

“Si consiglia di indossare scarpe comode, portare una borraccia con acqua e, se possibile, di vestirsi o di indossare un accessorio rosso, in segno di solidarietà. La partecipazione al trekking è completamente gratuita, ma è richiesta la prenotazione. Per informazioni e iscrizioni, contattare Marta al numero 347/7284654 o scrivere una mail a info@sportisola.it“, fanno sapere gli organizzatori.

