Chiude il tunnel di Olbia per alcune ispezioni, cosa c’è da sapere

La chiusura del tunnel di Olbia.

A partire dalla prossima settimana, alcune gallerie delle statali 131 “Carlo Felice” e 131 “Diramazione Centrale Nuorese” saranno interessate da limitazioni al traffico, principalmente in orario notturno, per permettere lavori di manutenzione e ispezioni periodiche.

Il primo intervento avverrà la notte del 25 novembre, quando la galleria ‘Prato Sardo’, sulla statale 131 Dcn, sarà chiusa tra le 22 e le 6 per ispezioni, con deviazione del traffico lungo la viabilità provinciale e comunale. Sempre il 25 novembre, ma in pieno giorno, la galleria ‘Truncone’, sulla statale 131 “Carlo Felice”, sarà chiusa dalle 9:30 alle 16 per le stesse operazioni, con deviazione delle auto sulle strade locali.

Le notti tra il 26 e il 28 novembre vedranno la chiusura della galleria ‘San Francesco II’ a Siniscola, sulla statale 131 Dcn, per le operazioni di varo della cabina elettrica. Anche in questo caso, il traffico verrà deviato lungo le viabilità provinciali e comunali. Infine, il 28 novembre, il tunnel di Olbia sarà chiuso durante la notte dalle 22 alle 6 per ispezioni periodiche, con deviazione del traffico su Viale Principe Umberto.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui